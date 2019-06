TMW - Caldirola, sondaggi da Bologna e Russia

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Interessamenti di livello sul profilo di Luca Caldirola, Il centrale difensivo del Benevento, protagonista di un ottimo finale di stagione, è infatti stato oggetto di sondaggi da parte di società di serie A come il Bologna ed anche di club esteri come per esempio Spartak Mosca e Dinamo Mosca. Dopo il periodo di difficoltà della seconda parte dell'avventura di Brema, la luce di Caldirola è tornata a splendere anche sul mercato.