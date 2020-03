tmw Carraro e i sogni scudetto della Lazio: "Può sperare. Ma se si riparte deve vincerlo"

vedi letture

Franco Carraro è stato l’ultimo presidente della Lega Calcio a vedere trionfare una squadra che non fosse del nord. La Lazio nel 2000, la Roma nel 2001. Prima dello stop imposto al campionato dalla pandemia COVID-19, i tifosi della Lazio sognavano il tricolore. Un sogno sfumato? “Non so - spiega Carraro a TMW - quanto sia corretto in questo momento dire ai tifosi della Lazio: mangiatevi le mani. Hanno ancora un barlume di speranza e credo che, fino al giorno in cui non sarà accertato che la stagione sia finita, abbiano il diritto di coltivarlo. È una cosa da tenere presente. E poi, più che una speranza ne hanno due: la prima è che il campionato vada avanti. Ma la seconda è che nel caso siano loro a vincerlo. Non è sicuro che se si continuerà trionfi la Lazio, c’è la solita Juventus che è forte e attrezzata. Però c’è un’altra considerazione da fare”.

Prego.

“Io di romano so poco, ma sono stato sindaco di Roma e conosco benissimo la città. A Roma si dice facce sognà. Se si riprendesse l’attività, credo che ci sarebbe una grande novità, una grande incognita determinante: la reazione di ciascuno a questo cataclisma. Mettiamo che si dica ricominciamo il giorno tal dei tali. Anzitutto, me lo lasci dire, sarebbe bellissimo perché vorrebbe dire che il Paese ha superato questa crisi. Però poi può darsi che la squadra X si ritrovi in forma e la squadra Y no. Tutti i parametri sono saltati. So che i giocatori si sentono quotidianamente con i rispettivi allenatori e preparatori, però alcuni sono in Italia, altri sono andati via. C’è chi si allena di più, chi meno. Sono cose che avrebbero un loro peso”.