© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Yannick Ferreira Carrasco vuole lasciare la Cina. Il centrocampista belga, ex Atletico Madrid e Monaco, ha chiesto ufficialmente di lasciare il Dalian Yifang, società cinese che lo ha prelevato per 27 milioni di euro lo scorso febbraio. Perso il posto fisso in nazionale, Ferreira Carrasco ha avuto anche problemi disciplinari con i compagni di squadra, chiedendo così di essere ceduto nel mercato invernale. Il Milan ha inoltrato richiesta per il suo prestito - con diritto di riscatto - per i prossimi sei mesi. La pista è da valutare attentamente.