tmw Crotone scatenato, definiti cinque acquisti per Stroppa: c'è Cigarini, Vulic oggi in città

Il Crotone neopromosso in Serie A letteralmente scatenato sul mercato. I pitagorici hanno definito l'accordo con Luca Cigarini, centrocampista svincolato dopo la scadenza del contratto col Cagliari, e quello di Eduardo Henrique da Silva, centrocampista classe '95 che arriva dallo Sporting Lisbona. Fumata bianca anche per Milos Vulic della Stella Rossa: è atteso in Calabria già nelle prossime ore.

Praticamente definiti anche gli arrivi di Emmanuele Riviere e Andrea Rispoli, che potrebbero ufficializzati già in giornata. Cinque regali per Stroppa, il nuovo Crotone prende forma.