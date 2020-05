tmw Di Gennaro: "L'Atalanta può sognare il titolo come il mio Verona nell'85"

35 anni fa l'Hellas Verona vinse uno scudetto bello quanto inatteso che è entrato nella storia e che ancora oggi fa sognare i tifosi veronesi. Ma una nuova favola come quella scritta dalla squadra di Bagnoli, è possibile? A rispondere alla domanda a TMW è stato direttamente uno degli artefici di quella vittoria, ovvero Antonio Di Gennaro: "La speranza c'è sempre. Mi auguro che questa tragedia faccia aprire gli occhi a tutti i club e che vengano cambiati gli investimenti, soprattutto da un punto di vista degli impianti e delle strutture. L'Atalanta potrebbe essere un modello in tal senso e penso che tramite la conferma dell'allenatore e la forza consolidata della società, possa anche sognare in grande. Un piccolo scudetto l'ha già vinto con il percorso in Champions, ma perché non dovrebbe pensare in grande anche in Serie A? All'inizio di questa stagione ha dimostrato di poter dare noia alle big".