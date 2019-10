TMW - Dortmund, Delaney: "Inter forte, noi volevamo almeno un punto"

Fonte: Da San Siro, Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il centrocampista danese del Borussia Dortmund, Thomas Delaney, ha parlato al termine della sfida contro l'Inter, persa per 2-0. "Penso che questo risultato non sia stato quello che pensavamo, hanno giocato un bel match e ci ha dato molte difficoltà. Non dobbiamo guardare indietro, 90 minuti sono appena passati. Volevamo portare a casa almeno un punto, non abbiamo creato molto, non abbiamo imposto il nostro gioco... Capita. Dobbiamo andare avanti, non sono preoccupato. Contro lo Schalke, in Bundesliga, sarà molto diverso. Dobbiamo imparare da queste cose che succedono in Europa... Siamo venuti qui con molto rispetto, abbiamo visto dei video, conosciamo il calcio e sappiamo cosa sta facendo l'Inter. Non sono stato sorpreso da quel che ho visto oggi da parte loro, ma siamo delusi dal risultato".