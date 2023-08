ufficiale Avventura in Belgio per Delaney. Dal Siviglia passa in prestito all'Anderlcht

Il Siviglia lascia partire uno dei suoi elementi di maggior esperienza. Si tratta di Thomas Delaney, ceduto in prestito all'Anderlecht. Ecco il comunicato ufficiale, apparso sul sito del club belga: "RSC Anderlecht dà il benvenuto a Thomas Delaney. Il 31enne centrocampista danese si unisce a noi in prestito dal Sevilla FC per giocare al Lotto Park questa stagione.

Thomas è un centrocampista centrale esperto. Ha 71 presenze con la nazionale danese e ha giocato, tra gli altri, agli Europei 2020 e ai Mondiali 2018 e 2022. A livello di club, ha avuto la sua svolta nel club della sua infanzia, l'FC Copenhagen, dove ha vinto 5 titoli danesi e 4 coppe. Dopo 7 anni in prima squadra, Thomas si è trasferito in Germania, dove ha giocato 1 stagione con il Werder Brema prima di passare al Borussia Dortmund. A Dortmund Thomas è riuscito ad aggiungere la Coppa di Germania e la Supercoppa tedesca alla sua bacheca dei trofei.

Dopo tre stagioni al Dortmund e 113 partite in Bundesliga, Thomas si è trasferito al Sevilla FC. Ha giocato 47 partite nella Liga e ha portato il suo totale di partite in Champions League a 38. Thomas ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito con la squadra tedesca dell'Hoffenheim".