ufficiale Delaney torna in Bundesliga. Il danese ha firmato per l'Hoffenheim

Colpo in entrata per l'Hoffenheim che si è assicurato Thomas Delaney. Il centrocampista danese, 31 anni, arriva dal Siviglia in prestito fino al termine della stagione. Si tratta di un ritorno in Bundesliga per il giocatore, che si è messo in mostra con le maglie di Werder Brema e Borussia Dortmund.