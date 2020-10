tmw Eto'o: "Altro che Real, Mbappe al Barcellona. Per il dopo-Messi tutto sul 15enne Youssoufa"

Intervenuto a margine della Gala de Embajadores y Patrocinadores de LaLiga in vista del Clásico, la leggenda ex Barcellona e Inter Samuel Eto'o ha parlato del big match in programma alle 16 al Camp Nou e anche della prossima campagna acquisti blaugrana: "Sarà davvero strano vedere un Clásico senza pubblico, ma questa resta comunque una partita unica. Spero che Barça e Real offrano in campo lo spettacolo che tutti ci aspettiamo. Personalmente, dopo tutto quello che è successo in estate, mi piacerebbe se fosse Messi il giocatore decisivo...".

Mbappé, Lautaro, Haaland, Neymar... Quale acquisto consiglia a Barça e Real Madrid in vista del 2021?

"Altro che Real Madrid, Mbappé deve andare al Barça. Oltre a lui, punterei poi anche sul talentino del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko: ha 15 anni e secondo me può fare davvero bene in prospettiva per il dopo-Messi. E al Real chi consiglia? Nessuno (ride, ndr)".

