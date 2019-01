TMW - Fiorentina, da Zurkowski a Pjaca: il punto sul mercato

Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ad una settimana dalla conclusione del mercato, la Fiorentina continua a monitorare i possibili nomi per rinforzare (eventualmente) il centrocampo, mentre sullo sfondo resta ancora in bilico la posizione di Marko Pjaca. Il nome delle ultime ore è quello di Szymon Zurkowski, classe '97 di proprietà del Gornik Zabrze. Per il polacco arrivano conferme in merito all'interessamento della Fiorentina: è uno dei nomi seguiti dal club viola per la metà campo, in attesa di sviluppi favorevoli.

Sviluppi che al momento non riguardano Roberto Gagliardini, altro nome accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni. Complice un reparto già affollato - e con le uscite al momento bloccate - il centrocampista dell'Inter non rappresenta ad oggi un'ipotesi al vaglio della dirigenza gigliata.

Infine, il capitolo Marko Pjaca: il piano della Fiorentina resta quello di non privarsi dell'attaccante croato. L'intenzione è infatti di non cedere nessuno a gennaio, compreso il giocatore che - nelle ultime ore - è finito nelle trattative di mercato tra Genoa e Juventus. Tutto, ad ogni modo, dipenderà dalla volontà dello stesso Pjaca.