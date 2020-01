TMW - Fiorentina, domani il rinnovo di Sottil fino al 2024

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani la Fiorentina ha convocato una conferenza stampa con Riccardo Sottil protagonista. Il giovane esterno annuncerà insieme alla dirigenza il rinnovo fino all'estate del 2024. Il giocatore, cercato dal Sassuolo, dovrebbe peraltro restare nei ranghi viola non andando in prestito in questa finestra di mercato.