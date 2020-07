tmw Fiorentina, idea Moussa Wague del Barcellona per rinforzare la rosa di Iachini

La Fiorentina ha ufficializzato nelle ultime ore la permanenza di Beppe Iachini, mettendo così un freno alle tante voci sulla panchina del futuro. Parallelamente, la società del presidente Commisso porta avanti anche le tante trame di mercato già ideate in queste settimane di fine campionato. Una di queste, secondo le ultime raccolte da TMW, porta a Barcellona, dove gioca il classe '98 Moussa Wague: terzino destro o quinto di centrocampo, il pupillo dell'ex tecnico blaugrana Ernesto Valverde è reduce dai 6 mesi di prestito al Nizza (che non ha esercitato il diritto di riscatto) e difficilmente resterà al Camp Nou il prossimo anno. Da qui l'idea della Fiorentina e il primo contatto esplorativo in merito, per capire costi e fattibilità dell'eventuale operazione. Nei mesi scorsi Wague era stato cercato con insistenza anche dal Torino.