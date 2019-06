TMW - Fiorentina, Pradè: "Incontro di oggi per programmare con Montella"

Fonte: dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, in attesa di essere ufficializzato l'1 luglio come ds della Fiorentina, sta già lavorando proiettato al futuro. Ed oggi ha incontrato per la prima volta il nuovo proprietario viola Commisso, in compagnia del tecnico Montella e di Antognoni. Queste le parole del dirigente all'uscita dall'hotel che li ospitava, ai microfoni di TMW: "Oggi ci siamo conosciuti. L'incontro di oggi è stato di lavoro, per programmare la prossima stagione assieme al mister. Parlerò però al momento della mia presentazione".