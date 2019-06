TMW - Fiorentina, Pradè vicino: sceglierà lui il nuovo capo osservatore

Fonte: Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la rivoluzione in casa Fiorentina. Dopo il cambio di proprietà e il divorzio da Corvino ci saranno altri cambiamenti in dirigenza. Gianluca Comotto dovrebbe infatti passare al settore giovanile, con Daniele Pradè che sarà invece il nuovo direttore sportivo dopo l'incontro con Rocco Commisso fissato per i prossimi giorni. Lo stesso Pradè sceglierà poi un nuovo capo osservatore per il club viola.