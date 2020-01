Fonte: Marco Conterio

Si complica la trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain per lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Affare in stand-by, in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio occorso a Danilo: un KO prolungato lascerebbe i bianconeri corti nel ruolo di terzino destro, con De Sciglio che invece può giocare su entrambe le fasce. Da qui, le valutazioni e il rallentamento dell'affare: nessuna questione economica, puramente tecnica. Ma al momento lo scambio viaggia più verso il no che verso il sì.