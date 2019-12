TMW - Futuro Izzo, l'Inter (per ora) s'è defilata. C'è una clausola per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Armando Izzo è uno dei difensori più seguiti dal panorama nazionale. Classe '92, è stabilmente nel giro della Nazionale di Roberto Mancini e a 27 anni grazie alla crescita nel Torino di Urbano Cairo s'è consacrato come uno dei migliori centrali di difensore italiani.

L'Inter (per ora) s'è defilata - Pilastro della difesa a tre di Walter Mazzarri, Armando Izzo è finito nei radar dell'Inter che l'ha più volte seguito negli ultimi mesi e ci ha concretamente pensato anche in vista della finestra invernale di calciomercato. Non è il ruolo al quale il club nerazzurro ha dato priorità, ma in caso di passaggio agli ottavi di Champions League un affondo sarebbe stato possibile già a gennaio senza tergiversare ulteriormente per l'acquisto di un giocatore che Conte ritiene ideale per la sua difesa a tre.

Clausola a 30 milioni di euro (valida solo nel mercato invernale) - Ad alimentare questo scenario, anche una clausola rescissoria valida solo fino alla finestra invernale di calciomercato presente nel contratto che lega Izzo al Torino fino a giugno 2024: 30 milioni di euro. Investimento importante che l'Inter con gli introiti della Champions avrebbe preso in considerazione.

E adesso? - Non mancano gli osservatori che nelle ultime settimane l'hanno seguito da vicino. Il Torino, dal canto suo, non è intenzionato a cederlo e spero di superare indenne la prossima finestra di calciomercato per poi dettare le sue condizioni sul futuro di Izzo.