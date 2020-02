vedi letture

tmw Genoa, Cassata: "Sono sicuro che con mister Nicola possiamo salvarci"

Franceso Cassata, centrocampista del Genoa, ha analizzato in zona mista la sconfitta odierna con la Lazio. Ecco quanto raccolto da TMW, a partire dal suo gol: "Il mio gol ha riaperto la partita, siamo riusciti a tenerla viva fino alla fine oggi. Peccato per la sconfitta, abbiamo avuto diverse occasioni, ma siamo anche contenti di aver fatto una bella prestazione contro una big".

I tifosi sono tornati a sostenervi.

"Siamo felici soprattutto per aver riportato la gente dalla nostra parte. Quando si gioca con questo clima è stupendo, i tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo. Ci siamo calati in modo giusto nella mentalità per la salvezza. Con le prestazioni che stiamo facendo e l'aiuto del mister sono convinto che usciremo da questa situazione".

A chi dedica il gol?

"Lo dedico alla mia fidanzata, che c'è sempre stata tanto nei momenti belli come in quelli brutti. Sono contentissimo, speriamo di continuare così".

Giusto fermare alcune partite del campionato per l'allarme Coronavirus?

"Ci sono tutte le persone predisposte a occuparsene, sono sicuro che si troverà una soluzione per concludere il campionato nel miglior modo possibile".

Tante proteste da parte vostra, specialmente sul terzo gol della Lazio. Cos'è successo?

"La barriera era troppo distante dalla palla, si vedeva bene. Ma l'arbitro aveva la sua opinione ed è andata così".