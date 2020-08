tmw Genoa, colpo svedese per il futuro: in arrivo il giovane Gigovic dall'Helsingborgs

Un giovane rinforzo in arrivo per il Genoa. È infatti in dirittura d'arrivo la trattativa per portare in Liguria Armin Gigovic, centrocampista difensivo dell'Helsingborgs. Svedese, classe 2002, seguito da diversi mesi dal Grifone, che è pronto a superare la concorrenza dell'Anderlecht: operazione da circa 3 milioni di euro, il giovane firmerà un contratto da 4 o 5 anni.