tmw Genoa, iniziate le visite mediche di Scamacca: l'attaccante arriva in prestito dal Sassuolo

Arrivato ieri sera in città, Gianluca Scamacca è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Genoa. L'attaccante, in arrivo in prestito dal Sassuolo, si è presentato infatti questa mattina presso la clinica Synlab Il Baluardo per sostenere le visite mediche con i rossoblù. A seguire, la firma e l'annuncio ufficiale.