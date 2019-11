Fonte: dall'inviato Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di TMW, il laterale sloveno Marko Pajac ha parlato dell'approccio avuto col nuovo tecnico Thiago Motta, che lo ha schierato titolare nell'ultima sfida contro il Napoli: "Ringrazio mister Thiago Motta per la fiducia concessami e devo fare anche i complimenti a tutti i compagni per la prestazione. Andare in un campo difficile come Napoli e fare un punto è stato molto importante. Ora bisogna proseguire con lo stesso atteggiamento e lo stesso spirito, dobbiamo pensare che questa è la strada giusta e creare un ambiente positivo. All'arrivo del mister io mi stavo allenando a parte, per via dell'infortunio. Poi al rientro mi ha dato fiducia e mi sono trovato bene. Ha cambiato modulo e ha chiesto a noi terzini di spingere giocando con tranquillità la palla a terra. A Napoli si è vista la risposta".

