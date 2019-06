Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Sassuolo non ha trovato tanto spazio nell'ultima stagione, per questo Enrico Brignola può salutare la maglia neroverde per tentare una nuova esperienza in Serie A.

Interesse del grifone. Il Genoa, secondo quanto raccolto da TMW, ha chiesto l'ex Benevento alla dirigenza emiliana. L'attaccante classe '99 piace infatti al tecnico dei liguri, Aurelio Andreazzoli.