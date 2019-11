Fonte: Dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sturaro, centrocampista del Genoa, ha parlato in zona mista al termine del pareggio esterno contro la SPAL: "Mi manca la gamba e la continuità oltre agli allenamenti. E' stata una sorpresa per me oggi giocare da titolare, non pensavo di giocare dall'inizio. Sono poco più di due settimane che mi allenno con gli altri dopo quasi sette mesi fuori. Ho bisogno di continuità e chiedo scusa se in alcune situazioni ancora non sono il vero Sturaro, ma non è facile".

C'era il timore che tu ti fossi fatto male, poi sei uscito con le tue gambe. Cosa è successo?

"Ero stanco già a fine primo tempo. Il mister mi ha chiesto di stringere i denti ma ci vuole tempo per tornare in forma".

La costruzione del gioco è apparsa un po' lenta, colpa del campo o avete deciso così?

"Nelle partite una squadra come noi che cerca di fare gioco, si adatta anche all'avversario. Loro non davano troppa pressione e facevano densità. Abbiamo fatto girare la palla per cercare un buco ma a qualcuno di noi manca un po' di esperienza perché siamo una squadra giovane. Sono sicuro però che si possano limare i dettagli che saranno importanti".

Un appello per i tifosi in vista del prossimo turno?

"I nostri tifosi non hanno bisogno di appelli. Sono grandi anche dopo un anno brutto e un inizio delicato. La loro spinta è importante".