TMW - Graziani: "Il prossimo anno il Toro dovrà osare. Zaza resta forte"

Nel corso dell'intervista a TMW, Ciccio Graziani ha parlato anche del Torino, una delle sue ex squadre: "Il ko col Bologna e il pari di Ferrara hanno tarpato le ali alla squadra in chiave Europa, fermo restando che il Toro ha fatto un bel campionato. Indovinando due acquisti, il prossimo anno i granata possono essere più competitivi. Interverrei in tutti i reparti. In attacco Zaza e Belotti è poco, anche se c'è Parigini. Bisogna vedere se Mazzarri vuol continuare a giocare nello stesso modo, io credo che servirebbe osare di più. Gagliardini per la metà campo? Sarebbe un buon acquisto. Kouamè in avanti sarebbe un bel colpo ma lo vogliono tutti e andrebbe fatto giocare. E allora il Toro dovrebbe dare via Zaza, che io comunque avrei fatto giocare di più: avrebbe potuto dare una grande mano per raggiungere certi traguardi. Non so comunque se Kouamè e Belotti andrebbero d'accordo dal punto di vista tattico".