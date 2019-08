© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emil Hallfredsson potrebbe tornare presto all'Hellas Verona. Per il centrocampista islandese ci sono stati dei contatti con il club scaligero - che piace anche all'Ascoli - anche se è un'operazione che si può concludere anche dopo la deadline del 2 settembre, considerato lo status di svincolato dopo l'esperienza all'Udinese. Curiosità: nonostante non abbia ancora squadra, è stato convocato in Nazionale per le sfide contro Albania e Moldavia.