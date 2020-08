tmw Hellas e Bologna studiano il colpo Zajc: lo sloveno può lasciare la Turchia

Miha Zajc potrebbe tornare in Italia a settembre, il mese quest'anno dedicato al mercato estivo: lo sloveno, ex Empoli, ha infatti ricevuto l'apprezzamento di Bologna ed Hellas Verona, a caccia di giocatori in grado di migliorare il reparto offensivo. E Zajc, che al Fenerbahce non sembra essersi ambientato, sarebbe un rinforzo di spessore per entrambe le compagini.