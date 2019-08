© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto fatto per il passaggio di Sofyan Amrabat all'Hellas Verona. Un colpo importante quello messo a segno dalla società di Setti e del ds D'Amico. Definiti i dettagli col Club Brugge, come già filtrato nella serata di ieri . Al club belga andranno 3 milioni per il diritto di riscatto, Amrabat sarà domani in Italia per le visite mediche e per poi firmare.