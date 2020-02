vedi letture

tmw Hellas Verona, Juric: "Sono soddisfatto, anche se c'è rammarico per non aver vinto"

Ivan Juric, tecnico dell'Hellas Verona, commenta in zona mista il pareggio ottenuto con l'Udinese. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "I ragazzi hanno dimostrato che c'è un bel gruppo, adesso dobbiamo continuare a pedalare così".

Sorpreso per la maturità della squadra che non ha avuto nessun calo dopo le tre grandi sfide della scorsa settimana?

"Deve essere così, se avessimo affrontato la gara non al 100% non avremmo avuto possibilità. L'Udinese ha giocatori veloci, fisici e tecnici. Serviva una prestazione così, c'è un po' di rammarico per le occasioni avute. Musso, come all'andata, si è superato".

Le scelte in attacco?

"Potevamo fare qualcosa di più davanti, ho messo un'altra punta e non abbiamo sofferto e abbiamo creato anche qualche pericolo".

Per 9 volte in campionato l'Hellas non ha subito gol?

"È un dato importante, speriamo di ripeterci. La squadra a livello difensivo lavora bene"

Rammarico per non aver vinto?

"Nella ripresa abbiamo avuto qualche palla gol, soprattutto con Zaccagni. Peccato".

La classifica?

"Ci sarà da battagliare fino alla fine, è un campionato strano e difficile. Era importante mantenere questa distanza con l'Udinese e continuare con prestazioni di questo livello. Sono veramente contento".

Chi ha giocato meglio oggi?

"Dico i tre difensori: non era facile contro Okaka e Lasagna"