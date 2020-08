tmw I verdetti della stampa. Bologna, Barrow il migliore, Tomiyasu la rivelazione

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2019/2020: la Juventus ha vinto il suo 9° Scudetto consecutivo, mentre Inter, Lazio e Atalanta hanno centrato la Champions League. Dodicesimo posto per il Bologna, ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ALESSANDRO MOSSINI, Corriere della Sera - Barrow. Arriva a gennaio e cambia completamente il volto offensivo del Bologna. Reti, assist, freschezza: capocannoniere pur giocando metà stagione.

LUCA BORTOLOTTI, Repubblica - Barrow - Indiscutibilmente Barrow, capocannoniere giocando metà campionato, ha segnato in ogni modo e con reti quasi tutte decisive. Sempre incisivo da esterno, da centravanti dovrà studiare.

MARCO VIGARANI, Corriere della Sera - Barrow. Arrivato soltanto nel mercato di gennaio, Musa Barrow si prende la palma di migliore grazie ad un rendimento offensivo degno dei grandi attaccanti del passato rossoblù ma soprattutto ad un'evoluzione visibile partita dopo partita: attacca senza dimenticarsi di aiutare i compagni in difesa, cerca il gol ma regala anche assist, corre per inseguire la palla ma per contrastare gli avversari. Un potenziale grande campione.

DARIO RONZULLI, Tuttomercatoweb - Barrow. Mi unisco al coro per il gambiano, che è arrivato a Bologna facendo storcere il naso sulle sue effettive capacità realizzative e invece trovando la via del gol con straordinaria continuità.

La delusione

ALESSANDRO MOSSINI, Skov Olsen Arrivato con le stigmate del fenomenino ha mostrato poco o nulla. Anche nel finale, con Orsolini molto sotto tono.

LUCA BORTOLOTTI, Skov Olsen Ha disatteso aspettative alte alimentate da un investimento importante e una telenovela estiva, senza incidere mai. Anche Sansone ha steccato l’annata, finendo tra i sacrificabili.

MARCO VIGARANI, Sansone Nel campionato 2018/19 Nicola Sansone è stato decisivo nella rincorsa alla salvezza chiusa al decimo posto. Quest'anno ha praticamente concluso la sua stagione con la traversa colpita sbagliando il rigore contro il Genoa alla quarta giornata d'andata. Il 29 settembre 2019. Invisibile da titolare come da subentrante, ha forse pagato anche il lungo infortunio di Dijks con il quale aveva trovato una buona intesa in fascia.

DARIO RONZULLI, Tuttomercatoweb - Sansone Dopo i buoni se non ottimi sprazzi della scorsa stagione era lecito attendersi un ulteriore miglioramento. E invece l'ex Villarreal non ha di fatto lasciato il minimo segno, finendo per soffrire enormemente la concorrenza di Barrow nel suo ruolo. Menzione anche per Denswil, semplicemente disastroso.

La rivelazione

ALESSANDRO MOSSINI, Tomiyasu Subito dirottato terzino destro ha interpretato il ruolo in modo moderno e in una difesa semi-disastrata è stato uno dei pochi sorrisi.

LUCA BORTOLOTTI, Tomiyasu Convincente dal primo momento, affidabile sia da terzino che come centrale, ha mostrato doti tecniche e intelligenza tattica, tanto che ha almeno triplicato il suo valore di mercato.

MARCO VIGARANI, Tomiyasu In pochissimi conoscevano il giapponese, difensore arrivato in Europa solo a gennaio 2018. Il Bologna lo ha acquistato come difensore centrale ma nelle prime settimane di ritiro ha deciso di trasformarlo in terzino destro scoprendo un assoluto protagonista. Il nipponico ha gamba, fisico, resistenza e personalità da Serie A ma deve migliorare in marcatura. La rete contro il Milan resterà negli annali rossoblù.

DARIO RONZULLI, Tomiyasu Dei nuovi arrivati è stato quello che ha avuto più continuità di rendimento, peraltro inventandosi in un ruolo totalmente nuovo per lui. Ha mostrato che in Serie A ci può stare eccome e ha ancora margini di miglioramento su cui lavorare.

Da chi ripartire?

ALESSANDRO MOSSINI, Soriano Quando gira lui, gira il Bologna. E viceversa, quando non gira o non c'è si vede. È un valore aggiunto attorno a cui disegnare una squadra che andrà molto rinforzare soprattutto in difesa.

LUCA BORTOLOTTI, Orsolini Trattenere i migliori, nell’anno degli Europei rivitalizzare Orsolini che ha mancato il salto di qualità. Poi Schouten e Dominguez, che ha ottime basi ma deve adattarsi a un ruolo non ancora suo.

MARCO VIGARANI, Mihajlovic Il perno del Bologna di domani può essere soltanto Sinisa Mihajlovic, fresco di rinnovo fino al 2023. Uscito finalmente dall'incubo della malattia, il tecnico serbo è l'unica vera garanzia di ambizione e determinazione per i tifosi rossoblù. Vuole puntare all'Europa in tempi brevi e chiede un mercato adeguato per continuare a garantire spettacolo ma anche risultati migliori. Ora tocca alla proprietà accontentarlo.

DARIO RONZULLI, I giovani Tomiyasu, Schouten, Dominguez, Svanberg, Orsolini, Barrow: il Bologna ha a disposizione un nucleo di giovani in rampa di lancio che, chi più chi meno, chi con maggiore continuità chi meno, ha mostrato molte cose buone. Puntellare questo gruppetto con giocatori già smaliziati, magari già conoscitori del nostro campionato, potrebbe essere la strada giusta.