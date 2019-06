© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oussama Idrissi resta un nome caldo per il mercato italiano. 32 partite, 8 gol e 7 assist nella ultima Eredivisie, 14 reti complessive, il Mago di Alkmaar, con la maglia dell'AZ, è ora impegnato in Coppa d'Africa con il Marocco ma è da tempo nel mirino dei club italiani. La gestione precedente della Fiorentina lo seguiva con interesse, Idrissi è stato anche di recente nel mirino del Milan. Passaporto europeo, visto che è nato in Olanda, a Bergen op Zoom, il Mago potrebbe presto entrare nel mirino della Roma in caso di un'uscita di un esterno: il ds Petrachi, infatti, lo aveva nella sua shortlist già ai tempi di Torino.