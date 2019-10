TMW - Ilicic, retroscena Napoli: due tentativi, uno a maggio l'altro a luglio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Josip Ilicic è stato l'oggetto dei desideri del Napoli per due volte nella scorsa estate. I primi contatti erano stati allacciati a maggio, sia con il procuratore - che aveva trovato un accordo di massima, soprattutto sull'ingaggio - che con l'Atalanta. Si parla della metà, quando i nerazzurri avevano ancora due gare da completare per arrivare al quarto posto (poi diventato terzo) agganciando la Champions League. Così tutte le eventuali discussioni erano state rimandate a giugno.

GASPERINI CHIEDE TUTTI - Nel frattempo il Napoli prova a capire quali sono i margini per altri giocatori, come James Rodriguez oppure Hirving Lozano, sul quale è poi ricaduta la scelta. Il tecnico atalantino, per rimanere, chiede la conferma dei big, da Ilicic a Gomez, passando per Freuler e Castagne. L'unico che se ne può andare è Duvan Zapata, in caso di maxi offerta (60 milioni). Lo sloveno viene completamente tolto dal mercato, con le settimane che passano e il Napoli che non si fa sentire.

SECONDO TENTATIVO - A luglio c'è un nuovo tentativo, Ilicic parla dalla Slovenia del Napoli e delle promesse fatte dall'Atalanta, ma in realtà non ci sono i margini per un trasferimento, proprio perché rientrante nelle promesse. Ilicic rimane così a Bergamo, con un rinnovo a cifre più alte (circa 2 milioni con i bonus) e una nuova sfida davanti.

DI NUOVO NAPOLI - Stasera sarà in campo da avversario, anche se il momento non è dei migliori. Questo nonostante la doppietta firmata contro l'Udinese, perché tra Champions e campionato è stato il più discontinuo di tutti e gli attaccanti, da Muriel (infortunato spesso) a Zapata, passando per Malinovskyi e Gomez.