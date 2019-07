TMW - Iniziata l'assemblea di Lega: tutte le società di Serie A presenti

Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Assemblea di Lega Serie A oggi a Milano. Presenti molti dirigenti tra cui Daniele Pradè e Joe Barone per la Fiorentina, Paolo Scaroni per il Milan, Claudio Fenucci, Marco Di Vaio e Riccardo Bigon per il Bologna, Claudio Lotito per la Lazio, Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l'Inter, Claudio Albanese per la Juventus, Mauro Baldissoni per la Roma, Giovanni Carnevali per il Sassuolo, Tommaso Giulini per il Cagliari, Saverio Sticchi Damiani per il Lecce, Maurizio Setti dell'Hellas Verona, Luca Percassi per l'Atalanta, Luca Carra e Pietro Pizzarotti per il Parma ed Enrico Preziosi per il Genoa.

Riunione iniziata - Tutte le società di A sono presenti e l'assemblea è iniziata da pochi minuti. Questi alcuni dei punti all'ordine del giorno:

- Approvazione budget 2019/20.

- Mediapro: esame proposta ed eventuali delibere.

- IMG: analisi contestazione per presunte violazioni del contratti di distribuzione internazionale da parte di RAI e richieste risarcitorie.

- Attività e implementazione progetti pirateria 2019/20.

- Calendario competizioni 2019/20.