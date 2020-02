Il difensore dell'Inter, Cristiano Biraghi, presente all'evento "Junior Tim Cup, il calcio negli oratori", ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "È sempre un piacere vedere ragazzi che amano questo sport, il calcio unisce, si creano legami e si impara di stare con altre persone, sono orgoglioso di essere qui e sapere che tanti ragazzi ci guardano. Ma una volta finita la partita la domenica siamo persone normali".

Come vi state preparando per il derby?

"È una partita molto importante per tifosi, ambiente, società. Una gara speciale, la preparazione resta quella ma mentalmente si cerca di fare di più".

Com'è giocare all'Inter?

"Una grande emozione ogni volta che indosso questa maglia, ero un obiettivo che mi ero prefissato e quando lo raggiungi c'è sempre gioia".

Chi era il suo idolo?

"Quando ero piccolo mi piaceva Maicon, poi crescendo vedi che ci sono tanti terzini bravi, ma Maicon è stato il mio modello".