TMW - Inter, Biraghi: "Finalmente sono a casa. Felice dell'esordio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima presenza con la maglia dell'Inter e subito un assist decisivo. Cristiano Biraghi si è presentato al meglio al popolo nerazzurro con la prestazione contro la Lazio. Queste le parole raccolte da TMW nel dopopartita: "Sono contento sia per il risultato sia per la mia prestazione. Siamo contenti di aver vinto una partita difficile. Difficoltà a far gol? La squadra ha carattere e voglia di proporre sempre il proprio gioco. Il primo serve anche a compensare quando non giochiamo bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo con grande umiltà. Sappiamo cosa fare, il nostro obiettivo è lavorare, lavorare e ancora lavorare. Pensiamo partita dopo partita. Il mio ritorno in nerazzurro? Un'emozione incredibile, in questi anni è sempre stato il mio obiettivo perché volevo tornare a casa. Sono contento di esserci riuscito. Adesso devo pensare a migliorare. Le parole di Inzaghi? Pensiamo a noi, domani analizzeremo cosa abbiamo fatto bene e cosa meno bene. Questa sera abbiamo mostrato carattere e capacità di mantenere il risultato contro una grande squadra".