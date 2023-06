tmw Inter, conferme su Trubin: iniziati i contatti. Concorrenza dalla Premier

Contatti iniziati e interesse confermato: Anatoliy Trubin, estremo difensore classe 2001 dello Shakhtar Donetsk, è uno dei profili che più piacciono all'Inter in caso di addio ad Andre Onana sull'altare del bilancio. Il portiere camerunese ha richieste in Premier e per sostituirlo i nerazzurri cercano un estremo difensore giovane, dal costo relativamente basso e con buona esperienza internazionale: tutte caratteristiche che l'ucraino può vantare, alla luce di un contratto in scadenza tra un anno con il club di Donetsk. Sono iniziati i primi approcci con l'entourage del calciatore, anche se non c'è una vera e propria offerta allo stato attuale.