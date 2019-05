© foto di Imago/Image Sport

L'Inter è forte su Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United. Il belga è il primo nome per il dopo Mauro Icardi - che verrà ceduto in estate - ed è valutato attualmente 70 milioni di euro dai Red Devils. Sarebbe una plusvalenza, al netto della spesa di 84 milioni per acquistarlo nel 2017. I nerazzurri per ora hanno proposto 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic, valutato 40, ma hanno trovato la risposta dello United, che vuole solo cash per accettare la proposta dei nerazzurri.

ROMELU OK - Lukaku è il primo nome anche per Antonio Conte, che avalla il suo acquisto personalmente. La proposta è di cinque anni a 7,5 milioni di euro, per un totale di 75 milioni lordi in 5 anni. Attualmente Lukaku ne percepisce 9 all'anno, ma ha "solamente" un triennale. Il rinnovo sarebbe quindi alle cifre sempre chieste da Icardi, venendo quindi trattato come un top mondiale.