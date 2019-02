TMW - Inter, idee per la sostituzione di Icardi: Zapata o Lukaku

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter continua a credere a una permanenza di Mauro Icardi, nonostante la possibile guerra - non tanto fredda - sia all'inizio. I vertici nerazzurri sono fiduciosi per trovare la quadratura, con un rinnovato impegno dell'attaccante e una attenzione diversa alle regole imposte dalla dirigenza, ma allo stesso tempo si stanno guardando intorno. E, almeno in Serie A, il nome giusto sarebbe quello di Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta, esploso negli ultimi tre mesi. Il colombiano sarà messo in vendita - per una cifra superiore ai 50 milioni - dopo il rifiuto al West Ham. Ma non è l'unico: l'altra strada porta a Romelu Lukaku, centravanti del Manchester United, che potrebbe scegliere una nuova sfida: valutazione ancora superiore, intorno ai 90 milioni.