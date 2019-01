Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

L'Inter non si priverà di Perisic in questa finestra di mercato e per diversi motivi: Spalletti non crede si possa trovare un sostituto all'altezza in così poco tempo, un'offerta ufficiale la società non l'ha mai ricevuta, il ragazzo considera sì ormai chiuso il suo ciclo a Milano, ma di certo non così tanto da lasciare anzitempo l'Inter. United, Bayern e Atletico Madrid su tutte lo seguono con grande attenzione, ma per un giocatore (dal quale comunque allenatore e dirigenza pretendono molto di più) di questo livello, vicecampione del mondo e titolare inamovibile, 40 milioni sono troppo pochi per lasciarlo partire.