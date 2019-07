TMW - Inter, la Cina avvicina Lukaku: c’è l’ok di Zhang per alzare l’offerta

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Dimitri Conti

Il viaggio in Cina dell’Inter avvicina l’arrivo di Romelu Lukaku. Nel corso del summit avvenuto nei giorni scorsi, Beppe Marotta, che rientrerà in Italia nei prossimi giorni, ha infatti ottenuto l’ok del patron, Zhang Jindong, in tal senso: i nerazzurri possono spingersi più in alto e avvicinarsi alla richiesta del Manchester United.

Prima della Cina, gli 83 milioni di euro chiesti dai Red Devils erano considerati una cifra praticamente irraggiungibile, da parte dei nerazzurri. Con il placet del numero uno di Suning, convinto da Marotta, Piero Ausilio e ovviamente soprattutto Antonio Conte, ora sono più vicini. E partirà l’assalto: il gradimento del giocatore c’è da tempo.

Si lavorerà per confezionare un affare che sia comunque sostenibile. Con la prima offerta di questo gioco al rialzo, l’Inter si spingerà fino a 68 milioni. A una cifra vicina ai famosi 83 ci si potrebbe già arrivare con l’inserimento di Darmian, ma l’Inter al momento vorrebbe chiudere soltanto per Lukaku. E dopo l’ok di Zhang può finalmente spingersi in alto per arrivare al bomber belga, primo nome nella lista di Conte.