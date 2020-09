tmw Inter, Males in arrivo a Milano per le visite mediche con i nerazzurri

Previste per questa mattina le visite mediche di Darian Males con l'Inter. Secondo quanto raccolto da TMW il giocatore sta arrivando in queste ore a Milano per svolgere i test atletici e firmare l'accordo con i nerazzurri dopo aver salutato il Lucerna. Poi verrà valutato direttamente da Conte prima di prendere una decisione: possibile che entro il termine del mercato venga girato in prestito in un altro club di Serie A.