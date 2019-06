TMW - Inter, Pintus in arrivo: summit a Milano con lo staff di Conte

Fonte: di Gianluigi Longari

© foto di Insidefoto/Image Sport

Manca soltanto l'ultimo dettaglio che sta per essere definito. Antonio Pintus sta per salutare il Real Madrid per sbarcare all'Inter. In queste ore, infatti, è andato in scena un summit con tutto lo staff di Antonio Conte che sarà definito: il vice sarà il fratello Gianluca Conte, Stellini e Vanoli i collaboratori. Nello staff anche i preparatori Tous e Coratti, Bonaiuti seguirà i portieri. E la preparazione atletica sarà affidata a Pintus.