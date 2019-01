Fonte: da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' terminato in questi istanti il summit in sede dell'Inter per il futuro di Andrew Gravillon. Il giocatore sarà ripreso dalla formazione milanese e prestato al Pescara. L'Inter ha deciso di avvalersi della recompra e di cederlo fino a fine stagione al Delfino. "Tutto fatto", ha fatto capire la dirigenza degli abruzzesi.