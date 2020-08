tmw Inter, Tonali si avvicina. Parti al lavoro, ma prima c'è l'Europa League

vedi letture

Confronti chiari, diretti, decisivi tra Antonio Conte e la società nerazzurra. Funziona così quando si ha a che fare con un vincente vero. Il prossimo anno dovrà essere già quello giusto per poter contendere sul serio lo scudetto alla Juventus. In mezzo quell'Europa League che potrebbe arricchire notevolmente una stagione fatta già di grandi positività. Intanto si ragiona sul mercato. Alcuni colpi l'Inter li sta studiando, altri li ha praticamente già impostati: tra questi c'è quello che porta il nome di Sandro Tonali.

GRANDE OTTIMISMO - Da parte di entrambe le parti, Inter ed entourage del centrocampista classe 2000, filtra grande ottimismo perché l'affare possa concludersi per il meglio e con il sorriso sulle labbra. Il ragazzo ha sempre spinto per la Milano nerazzurra e la sua volontà ha giocato, come molto spesso avviene, un ruolo fondamentale oltre che catalizzante. Con il Brescia del presidente Cellino esiste già un'intesa sul costo del cartellino e Sandro non vede l'ora di iniziare questa nuova, grande avventura alla corte di Conte.

CALMA, PRIMA L'EUROPA - Detto questo, non c'è fretta di chiudere la trattativa e apporre subito le firme sul contratto. Vige assoluta serenità sul futuro del giocatore, perciò l'Inter preferisce prima concentrarsi sull'Europa League (obiettivo concreto nella mente del tecnico interista), portare ufficialmente a termine la stagione e poi impiegare ogni risorsa sul mercato con l'obiettivo di potenziare la rosa in maniera importante. E Tonali, dopo Hakimi, sarà il secondo mattoncino "pesante" della campagna estiva 2020. Le parti continueranno a trattare con calma e a fari spenti i dettagli, ma la strada è ormai segnata.