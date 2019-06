TMW - Inter, via libera per il riscatto di Politano: 27 mln di euro al Sassuolo

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di PhotoViews

Accordo trovato tra Inter e Sassuolo per il riscatto di Matteo Politano. Come raccolto dalla nostra redazione durante il pranzo di oggi tra Beppe Marotta, Piero Ausilio e Giovanni Carnevali i due club hanno limato i dettagli per il trasferimento a titolo definitivo dell'esterno al club nerazzurro. L'Inter lo ha pagato in totale 27 milioni di euro, compresi i 2 per la qualificazione in Champions League.