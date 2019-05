© foto di Federico Gaetano

A margine di un evento organizzato a Pistoia dalla Fondazione MAIC (un ente che si occupa di dare sostegno a persone con disabilità) è intervenuto l'arbitro Massimiliano Irrati, che è stato nominato ambasciatore della Fondazione stessa. Irrati ha parlato anche della sua sempre più spiccata specializzazione da varista. "Quando si fa un mestiere bisogna essere pronti all'evoluzione che la tecnologia ha portato in questo lavoro. Mi sono trovato pronto a cambiare punto di vista, davanti ad un monitor. La nostra bravura a livello arbitrale - ha detto rispondendo a TMW, alle nostre domande - è anche quella di sapersi adattare ai mutamenti tecnologici. Una mia futura carriera da varista? Perchè no? Dobbiamo esser pronti, come dicevo, ai mutamenti che la vita ci impone e se questo è il mutamento della figura dell'arbitro dovremo esser bravi a saperlo sfruttare". Irrati sarà protagonista da varista alla finale di Europa League: "Con Rocchi (che aribtrerà in campo) si è creato un rapporto di fiducia. Lui in campo e io al Var. Tutto questo ci ha fatto fare un percorso importante al mondiale, al mondiale per club e ora arriva la finale di Europa League, giusto coronamento anche per un grande arbitro come Gianluca. Uniformità Var? Nel calcio è un'utopia, qualsiasi situazione può essere considerata da troppi punti di vista. L'arbitro cerca da sempre di essere uniforme, poi sulle valutazioni giornalistiche non possiamo incidere. Il bilancio sul Var è positivo"

Clicca sotto per guardare l'intervista a Irrati