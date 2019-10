Fonte: dall'inviato Marco Conterio

Tutti a disposizione di Roberto Mancini a Coverciano dopo le due defezioni che lunedì hanno accorciato le scelte a disposizione del ct azzurro: alla seduta in corso al centro sportivo fiorentino hanno lavorato a parte solo i portieri e la parte atletica è stata riservata ai giocatori di movimento. Ora tocca alla tattica, a porte chiuse, in cui il commissario tecnico dovrà chiarire qualche dubbio di formazione in vista della sfida alla Grecia, specie a centrocampo.