Fonte: dal nostro inviato, Ivan Cardia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Julio Cesar, ex portiere dell'Inter e UEFA Ambassador per i sorteggi che si sono svolti oggi a Nyon, ha parlato in zona mista. Queste le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com: "Il Liverpool sta facendo benissimo, poi ci sono Barcellona e City che stanno andando alla grande. Non ho una mia favorita ma mi piacerebbe una tra Liverpool e City. I Reds hanno un allenatore come Klopp che si merita di vincerla, lo stimo molto. L'Inter? Mi spiace per ciò che è successo ieri. L'anno prossimo possono cambiare tante cose, spero che possa qualificarsi per la Champions. Il caso Icardi e il derby? Il Milan penserà che l'Inter sia giù di morale ma il derby è il derby. La situazione intorno a Icardi è un macello della madonna, da fuori è difficile dire qualcosa. È un bravissimo giocatore che segna tanto e la società deve risulvere la situazione".