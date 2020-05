tmw Junior: "Io eletto secondo idolo della storia del Flamengo. Emozione unica"

vedi letture

Leo Junior è stato eletto in questi giorni dai tifosi del Flamengo secondo idolo della storia del club. Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com il brasiliano ha parlato anche di questo speciale riconoscimento: ""Essere dietro a Zico - racconta a Tuttomercatoweb.com - è come essere primo nel senso che Zico è inarrivabile e lo dice la sua storia nel Flamengo. Io sono stato a lungo suo compagno di squadra e gli unici campionati che non abbiamo vinto insieme sono stati quello dell'87 quando ero in Italia e quello del '92 quando lui era in Giappone. Io ero rimasto l'unico dell'epoca d'oro del Fla e avevo già 38 anni. E' un grande orgoglio per me, perchè noi flamenguisti siamo una nazione di quaranta milioni di tifosi e essere scelto come secondo idolo è favoloso".

Lei adesso è sempre commentatore tv..

"Da più di vent'anni lavoro con la Globo. E' un piacere perchè riusciamo a stare nel mezzo del calcio con tanti amici. Impari a lavorare in modo un po' diverso rispetto a ciò che hai fatto durante la vita. Sono nella più grande tv del Brasile che ti dà la possibilità di lavorare nella miglior maniera possibile. Da qui non mi muovo, ho quasi 66 anni e andrò in pensione lavorando con la tv".

Quali sono i segreti per essere un buon commentatore tv?

"Ciascuno ha le sue virtù e i suoi difetti: ciò che conta sempre è l'imparzialità, dando l'opinione su ciò che stai vedendo. Ho cercato sempre di fare così. Tutti sanno che sono tifoso del Fla ma durante le partite io parlo solo di quello che vedo, non propendo per una parte o per l'altra. Serve rispetto per tutti e anche per le altre società. E penso di essere stato apprezzato dalla gente in questo senso. Molti dicono che sono quello che fa i commenti delle partite con più imparzialità di tutti. Per me è un grande elogio".