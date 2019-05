TMW - Juve del futuro: l'idea Pirlo resta viva, non solo per l'Under 23

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Pirlo starebbe ben presto nella Juve come Gianfranco Zola nel Chelsea. In attesa di definire il suo futuro, Maurizio Sarri ragiona sull’algoritmo perfetto per cominciare al meglio la sua possibile avventura in bianconero. L’ex centrocampista è stato presentato dalla Juve al corso di Coverciano, e per questo è stato fortemente accostato nelle ultime settimane all’Under 23. La chiamata per un ruolo da vice, però, potrebbe giungere dalla prima squadra.

Al netto dell’arrivo di Sarri, fresco vincitore in Europa League, Pirlo resterebbe comunque un nome gettonato nella fase di costruzione dei quadri tecnici futuri del club bianconero. Forse perché tramite perfetto (per adesso in prospettiva) con quel Guardiola che ad oggi rappresenta la suggestione maggiore per i tifosi della Juventus. Chi vivrà, vedrà.