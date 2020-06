tmw Juve, ieri anche Ramsey out dall'amichevole in famiglia: lavoro personalizzato

vedi letture

La Juventus ieri sera è tornata all'Allianz Stadium per disputare un'amichevole in famiglia in vista della ripresa, che vedrà i bianconeri impegnati in Coppa Italia contro il Milan. Assenti Higuain e Chiellini, ma anche Aaron Ramsey, che ha svolto un lavoro personalizzato senza scendere un campo per la partitella.