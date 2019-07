TMW - Juve, ipotesi Darmian con Mandzukic al Manchester United

Fonte: inviato a Torino

Non ancora una trattativa ma un'idea che potrebbe presto prendere forma. Mandzukic è in partenza, in quanto non rientra nei piani di Sarri. L'eventuale destinazione Manchester United, che già in passato lo aveva corteggiato, potrebbe aprire la strada di ritorno a Darmian, più volte accostato alla Juve negli ultimi anni. Questa volta, però, l'operazione potrebbe risolvere una doppia esigenza. L'ingresso di un esterno ambidestro rimetterebbe sul mercato Pellegrini: si fa avanti un possibile ritorno in prestito al Cagliari.